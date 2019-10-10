ATV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz dizisine yeni gelen bir oyuncu ortalığı karıştırdı. Diziye yeni katılan Melek karakterinin Genco ile olan sahnesi çok konuşuldu. Genco’nun Melek’e olan ilgisi seyircileri çok fazla kızdırdı. Dizide Melek karakterine Asya Kasap hayat vermektedir. Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Melek’in Genco ile olan ilişkisi ile adından söz ettirmeyi başardı. Dizide sergilemiş olduğu performans ile merak konusu oldu. Bizde sizler için Melek karakterine can veren Asya Kasap’ı araştırdık. Asya Kasap kimdir? Merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabı makalemizde sizler için derledik.

Genç ve güzel oyuncu Asya Kasap 29 Eylül 2001 (18 yaşında) tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İzmir’de başlayan Asya Kasap İlkokul’ da oyunculuğa karşı ilgi duymaya başladı ve lise yıllarında oyunculuğu profesyonel olarak yapmak istedi. Daha sonra İzmir’den İstanbul’a geldi ve oyunculuk eğitimlerine başladı. 2017 yılında oyunculuk eğitiminin ardından ilk kez TRT ekranlarında yayınlanan bir Ege dizisi olan “Ege’nin Hamsisi” dizi filminde “İpek Parlak” rolüne hayat verdi. Burada canlandırdığı rol ile izleyicinin dikkatini çekerek iyi bir hedef kitlesi yakalayan güzel oyuncunun bir anda hayran kitlesi çoğalmaya başladı. Ardından bu süreci 2019 yılında “Sen Anlat Karadeniz” dizisinde “Melek” rolü takip etti.

Oyunculuk kariyerine Türkiye’de en çok izlenen dizilerde oyunculuk yaparak başlayan Asya Kasap bir sonraki dizi ve film projelerinde de devasa kadrolarda boy göstereceği bildiren oyuncu, hedeflediği oyunculuk kariyerinde henüz reklam, tiyatro ve sinema film projesi bulunmayan güzel oyuncu ilerleyen dönemlerde tiyatro ve beyazperde de yer alacağı belirtmektedir. Genç oyuncu İzmir Güzeli Ajans‘a bağlı olarak çalışmaktadır. Dizi çalışmalarına günümüzde devam eden güzel ve başarılı oyuncu İstanbul’da yaşamaktadır.

Güzel oyuncu Asya Kasap’ın boyu 1.58 cm kilosu 44 kg ve terazi burcunda olan genç oyuncunun henüz sevgilisi yoktur.

Asya Kasap son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde Melek karakterini canlandırmaktadır. ‘Bana koyulabilecek en kötü isim Melek’ diyerek ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz takipçilerini ağır duygusal anlar yaşamasına sebep olan Melek ablası Hazan’a, ‘beni bırakıp gittin bütün acıları ben çektim’ demesiyle herkesin yüreğini burktu. Dizide üvey babası karakterini canlandıran Genco’nun Melek’e olan sapıkça ilgisi seyirciyi iyice kızdırdı. Bu olayı anlayan ve Melek’e itiraf ettiren Nefes ve eşi Tahir Melek’i Genco’nun Elinden kurtarmak için ellerinden geleni yapma gayretindeler.