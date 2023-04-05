Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar Finali ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi LDLC Asvel´e 95-56 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi LDLC Asvel´den 23 sayıyla Marine Johannes oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, EuroCup Kadınlar Finali rövanş karşılaşması öncesi avantajı kaptırdı. Rövanş karşılaşması 12 Nisan Çarşamba TSİ 20.00´de Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanacak.

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