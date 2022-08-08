Aşure tarifi merak ediliyor. Aşure günü ibadetleri ile oruç tutup namaz kılan binlerce vatandaş aşurenin nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Bolluk, bereket, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşurenin yapılışını sizler için derledik. İşte en güzel ve kolay aşure tarifi...
Aşure Tarifi Malzemeler:
500 gr aşurelik buğday (3 su bardağı)
Yarım çay bardağı pirinç
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
200 g kuru kayısı
200 g kuru üzüm
1 su bardağı fındık
3 lt su buğdayı haşlamak için
4 lt sıcak su
2 su bardağı süt
4 su bardağı toz şeker
Çeyrek çay kaşığı tuz
Çeyrek çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı karanfil suyu
Üzeri İçin;
25 g fındık
25 g kuş üzümü
100 g ceviz
1 adet nar
Tarçın
Aşure Yapılışı:
Bir gece önceden ıslattığınız nohut ve fasulyeyi, ayrı ayrı haşlayın.
Buğdayı yıkayıp, tencereye alın. Üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika kaynatın.
Çıkan sarı suyunu, süzün. Aynı işlemi bir kez daha yaparak, suyunu süzün.
Daha sonra üzerine 3 litre kadar kaynar su ekleyin. 50 dakika kadar buğdayı kaynatın.
Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç ekleyerek, 15 dakika kadar kaynatın.
Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyunu da ekleyin.15 dakika daha kaynatın.
Arada gerektikçe, sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin. Tek tek, cam kaselere bölüştürün.
Aşureleriniz ılınınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.
Püf Noktası:
Buğday, nohut ve kuru fasulyeleri bir gece önceden, suda bekletin.
Şeker miktarını damak tadına göre arttırıp, azaltabilirsiniz.
Gül suyu sevenler bir kahve fincanı katabilir, çok yakışıyor.
Üzerinin süslemesi için, aşurelerin ılınmasını bekleyin.
Aşure pişirirken, ara ara karıştırmak gerekir.
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