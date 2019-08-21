Aşure nasıl yazılır?

Aşure sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

AŞURE TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, aşure şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bunun dışında kullanılan yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "aşure"dir.

AŞURE NEDİR?

Aşure buğday, nohut gibi tanelerle kuru yemişlerin bir arada şekerle kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı türüdür.