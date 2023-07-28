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        Haberler Gündem Aşure Günü mesajları ve sözleri 2023: En güzel, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli Aşure Günü mesajları sözleri gönderin

        Aşure Günü mesajları 2023 | Dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

        Aşure Günü mesajları ve sözleri her sene olduğu gibi bu sene de gündemdeki yerini aldı. Bu özel günü sevdikleri ile sosyal medya veya SMS üzerinden paylaşmak isteyenler tarafından Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen aşure günü paylaşımları araştırılıyor. Bu mübarek güne özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajlarını sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 07:30
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        • 1

          Hicri Takvim'in ilk ayı olan Muharrem Ayı'nın onuncu günü yani Aşure Günü İslam İnancı'nda büyük hürmet gösterilen ve faziletine inanılan günler arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in Hadislerinde de övgüyle bahsedilen Aşure Günü'nde sevdiklerini sosyal ağlardan tebrik etmek isteyenler Aşure Günü mesajlarını merak edip araştırıyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

        • 3

          Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

        • 4

          Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Aşure gününüz mübarek olsun.

        • 5

          Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

        • 6

          Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

        • 7

          Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Aşure gününüz mübarek olsun.

        • 8

          Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

        • 9

          Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.

        • 10
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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