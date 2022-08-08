Aşure Günü Duası, bugün yani 10 Muharrem Aşure Günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edip araştıranlar için Aşure Günü Duası Arapça yazılışı - okunuşu ve Türkçe mealini haberimizde derledik. İşte 10 Muharrem Aşure Günü duası...
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Arapça Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.
10 defa şu dua okunur
''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''
Türkçe Meali:
Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adı ile. Hamd, yalnızca âlemlerin rabbi kabul olan Allah’a mahsus olmaktadır. Salât ü selâm da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e, ehl-i beytine ve tüm ashabına olsun. Ey allah'ım, sen ezeli, ebedi, hayy, hannân, kerîm, mennânsın. Bu gelen, yeni bir senedir. Ya Rabbim, kovulmuş olan şeytanın kötülüğünden bu sene muhafaza olmayı diliyorum ve içimde, bana şerri emreden nefsim ile mücadelemde yalnızca senden yardım istiyorum. Beni sana yaklaştırabilecek meşguliyetleri bana nasip et, ey ikram sahibi ve celâl olan Rabbim. Rahmetin ile ey merhametlilerin en merhametlisi olan, efendimiz Hz. Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e, Hz. Muhammed'in âline, ashabına ve tüm ehl-i beytine salât olsun.
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