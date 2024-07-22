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        Haberler Spor Futbol İngiltere Aston Villa, rekor transferi gerçekleştirdi - Futbol Haberleri

        Aston Villa, rekor transferi gerçekleştirdi

        İngiliz ekiplerinden Aston Villa, Everton'da forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 19:42 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:42
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        Aston Villa'dan rekor transfer!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Everton'da top koşturan Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana'yı transfer ettiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada Onana ile kaç yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmazken, oyuncu için Everton'a 60 milyon euro bonservis bedeli artı bonus maddeler ve sonraki satıştan pay ödeneceği ifade edildi.

        KULÜP REKORU KIRILDI

        Amadou Onana, Aston Villa tarihinin en pahalı transferi oldu. İngiliz ekibinin bir önceki rekor transferi Moussa Diaby için Bayer Leverkusen'e ödenen 55 milyon euro'ydu.

        22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Everton formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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