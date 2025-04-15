Aston Villa- PSG Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda gülen taraf 3-1'lik skorla Fransız ekibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçları ile devam edecek. Aston Villa ve PSG, yarı final bileti için mücadele edecek. Aston Villa- PSG maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Aston Villa- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Aston Villa ile Paris Saint Germain arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk karşılaşmada Parc des Princes’te rakibini 3-1 mağlup eden PSG, Villa Park’taki mücadelede bu avantajını koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Aston Villa - PSG Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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ASTON VİLLA- PSG MAÇI NE ZAMAN?
Aston Villa- PSG maçı 15 Nisan Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
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ASTON VİLLA- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Villa Park'ta oynanacak rövanş mücadelesi TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.
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ASTON VİLLA MUHTEMEL 11
Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Kamara, Tielemans, Rogers, McGinn, Rashford, Watkins
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PSG MUHTEMEL 11
Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia
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PSG ÇEYREK FİNAL YOLU
Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl ilk kez uygulanmaya başlayan 36 takımlı lig aşamasına kötü bir başlangıç yapmasına rağmen sonradan toparlanan PSG lig aşamasını 15. sırada tamamlayarak play-off etabına kalmaya hak kazandı. Play-off etabında Brest'i iki maç sonunda 10-0 gibi gollü galibiyet ile geçen PSG, son 16 turunda Liverpool'u iki maç sonunda seri penaltı atışlarının ardından saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final ilk maç kapsamında ise PSG, evinde Aston Villa'yı 3-1 yenmeyi başardı.
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