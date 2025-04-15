Aston Villa ile Paris Saint Germain arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk karşılaşmada Parc des Princes’te rakibini 3-1 mağlup eden PSG, Villa Park’taki mücadelede bu avantajını koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Aston Villa - PSG Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?