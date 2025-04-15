Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Aston Villa- PSG Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa- PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Aston Villa- PSG Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda gülen taraf 3-1'lik skorla Fransız ekibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçları ile devam edecek. Aston Villa ve PSG, yarı final bileti için mücadele edecek. Aston Villa- PSG maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Aston Villa- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 10:28 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aston Villa ile Paris Saint Germain arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk karşılaşmada Parc des Princes’te rakibini 3-1 mağlup eden PSG, Villa Park’taki mücadelede bu avantajını koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Aston Villa - PSG Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        • 2

          ASTON VİLLA- PSG MAÇI NE ZAMAN?

          Aston Villa- PSG maçı 15 Nisan Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

          ASTON VİLLA- PSG CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          ASTON VİLLA- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

          Villa Park'ta oynanacak rövanş mücadelesi TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          ASTON VİLLA MUHTEMEL 11

          Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Kamara, Tielemans, Rogers, McGinn, Rashford, Watkins

        • 5

          PSG MUHTEMEL 11

          Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia

        • 6

          PSG ÇEYREK FİNAL YOLU

          Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl ilk kez uygulanmaya başlayan 36 takımlı lig aşamasına kötü bir başlangıç yapmasına rağmen sonradan toparlanan PSG lig aşamasını 15. sırada tamamlayarak play-off etabına kalmaya hak kazandı. Play-off etabında Brest'i iki maç sonunda 10-0 gibi gollü galibiyet ile geçen PSG, son 16 turunda Liverpool'u iki maç sonunda seri penaltı atışlarının ardından saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final ilk maç kapsamında ise PSG, evinde Aston Villa'yı 3-1 yenmeyi başardı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        Habertürk Anasayfa