17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kontrol altına alınmadığında günlük yaşamı olumsuz olarak sınırlayan, kronik (müzmin) bir hastalık olan astım nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Astım tedavisi...
ASTIM NEDİR?
Astım hava yollarının duyarlılığının artmasıyla gelişen kronik bir hastalıktır. Tekrarlayan öksürük ve hışıltı görülür. Astımda, hem büyük hem küçük hava yolları etkilenebilir. Astım her yaşta görülebilirse de, vakaların %30'u yaşamın ilk yılında ortaya çıkar. Son yıllarda tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi astım görülme sıklığı da artmıştır. Hastalık sıklığında artış nedeni olarak kapalı ortamlarda yaşama, ev tozları ve akarlar gibi ev içi alerjenlere maruziyet sorumlu tutulmaktadır. Astımlı hastalarda bronşlarda mikrobik olmayan iltihap vardır. Buna bağlı olarak bronşlarda salgılar artar, bronş duvarı kasılır ve hasta astım atağı geçirir. Astım alerjiye bağlı olabileceği gibi alerjiden bağımsız da ortaya çıkabilir.
ALERJİK ASTIM NEDİR?
Bahar aylarında kendini gösteren alerjik astım, kadınlarda daha çok görülür. Alerjik astıma sık sık alerjik rinit de eşlik eder.
ASTIM NEDENLERİ
ASTIM BELİRTİLERİ
ASTIMIN TEDAVİSİ
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'ne göre, her şeyden önce astım hastalığında kür dediğimiz tamamen düzelmenin olmadığı bilinmelidir. Astımda kontrolü sağlamak için bir kaç basamağın birlikte uygulanması gerekmektedir. Bir konuda aksaklık yaşandığında hastalığın kontrolü konusunda sorunlar yaşanmaya başlar.
Astım,
Her üç basamakta hastaya iyi eğitim verilmesi başarı için olmazsa olmazımızdır. Hasta eğitiminde ilaçların kullanım teknikleri, izleyeceği yol haritası , tetikleyicilerden nasıl korunacağı ve sorun yaşadığında yapabileceği ilk müdahaleler konusunda donanımlı olması sağlanmalıdır.
Bu süreçte kullanılan ilaçlar kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçlar olarak adlandırılır. İlaçlar daha çok solunum yolu (inhalasyon) ile alındığı için kullanımı konusunda eğitim verilmesi gerekir. Uygun teknik ve cihazlar kullanılmadığında ilaçlardan beklenen etkiyi göremezsiniz.
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