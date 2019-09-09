09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Astım hastalığının en belirgin özelliklerinden biri de yaşanan nöbetlerdir. Bu nöbetlerde öksürük, nefes darlığı, hırıltı ve balgamla beraber seyreder. Ancak bazı kişilerde öksürük, bazı kişilerde nefes ve hırıltı daha fazla olabilmektedir.
Bu dönemler atak veya kriz olarak adlandırılır. Kriz zamanlarında hastane ortamında nefes açıcı spreylerle müdahale edilmesi gerekir.
Astım nöbetleri arasında hiçbir belirti göstermez, bu döneme remisyon dönemi denir. Bu dönem süreleri kişiden kişiye bile değişirken, aynı kişide bile değişkenlik gösterebilir.
Çocuk yaşlarda astımı olanlar, ergenlik döneminden sonra uzun bir süre remisyon dönemine girebilirler. Hatta bazen hiç astım krizine yakalanmayanlar da olabilir.
Astım Krizinin Belirtileri
Astım krizleri bir anda başlayabildiği gibi, birkaç gün önce de işaret verebiliyor.
Astım krizlerinde 3 temel özelliği vardır;
Astım Krizlerinde Öncü Belirtiler Nelerdir?
Astım hastalarının yaşadığı bazı öncü belirtiler mevcuttur. Hapşırık krizleri, burunda tıkanma, gıcık, burun kaşıntısı belirtilerdir.
Bazı hastalarda ise kolda, bacakta, sırtta kızarıklık, çene, burun, ense ve saçlarda kaşıntı gibi belirtiler de göstermektedir.
Çocuklarda astım atakları, farenjit, nezle gibi üst solunum yolları gibi enfeksiyolarla başlayıp, akabinde astım ataklarına dönebiliyor.
Ağır Astım Krizi Nasıl Anlaşılır?
Astım hastası uzun süre hastalığı için tedavi uygulamadığında, astım krizleri daha ağır yaşanabilmektedir. Bu durumlarda mutlaka hastane ortamında tedavi gerekmektedir. Yaşanılan astım krizinde müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabilir.
Çok az kişide dengesiz astıma da rastlanır. Bu astım türü genelde çok sık ağır astım ataklarına sahiptir. Bir kaç dakikada bir de bu ataklar yaşanabilir.
Ağır Astım Krizinin Başlıca Belirtileri Şunlardır;
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