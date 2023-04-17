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Asma kattan düşen kadın öldü, ailesi yöneticinin tutuklanmasını istedi

Adana'da bir binanın asma katında açık bırakılan boşluktan düşen 56 yaşındaki Gönül Tekin yaşamını yitirdi. Aile ise ihmali olduğu iddiasıyla yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu

Giriş: 17.04.2023 - 17:19 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da asma katta facia! Aileden yönetici için suç duyurusu - Güncel haberler
DHA

Adana'da elektriklerin kesik olduğu binada asma katta açık bırakılan boşluktan düşen Gönül Tekin (56), yoğun bakımda 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından ihmali olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bina yöneticisi serbest kaldı. Tekin'in ailesi, karara itiraz etti.

DHA'da yer alan habere göre olay, 21 Mart'ta Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Gaziantep'ten Adana'ya tedavi için gelen Gönül Tekin, hastanedeki tetkiklerinin ardından ağabeyi Mustafa Paldır'ın (63) evine gitti.

Apartmana girince elektriklerin kesik olduğunu gören Tekin, 1´inci kattaki ağabeyinin evine merdivenle çıkmak istedi. Gönül Tekin, asma kata geldiğinde burada açık bırakılan boşluktan 3 metreden düştü. Kardeşinin feryadına koşan Mustafa Paldır, sağlık ekiplerine haber verdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gönül Tekin, 20 gün sonra, 10 Nisan'da yaşamını yitirdi.

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Gönül Tekin

YÖNETİCİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bina yöneticisi Numan A. gözaltına alındı. Olayda bir ihmalinin olmadığını savunan Numan A. tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Tekin'in düştüğü koridor boşluğuna ise olayın üzerinden 2 gün geçtikten sonra demir korkuluk takıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kardeşini toprağa veren Mustafa Paldır, "Kardeşim merdivenden çıkıyor ve buraya eve geldim zannedip açık bırakılan boşluktan düşüyor. Daha önce buraya postacı düşmüştü. Onu da kendimiz çıkarttık. Yöneticiyi ben postacı düşünce aradım ama gelmediler. Gelip de yönetici ilgilenmedi. Buraya korkuluk yapmadılar. Bu boşluğun da neden yapıldığını ve açık bırakıldığını kimse bilmiyor" dedi.

"KARARA İTİRAZ ETTİK"

Soruşturma devam ederken ailenin avukatı Nazan Akça Subaşı, "Bu ölüme sebebiyet veren yöneticinin, yönetimin, gerekli önlemleri aldırmayan belediye sorumluların cezalandırılmalarını istiyoruz. Yönetici, 'olası kast ve bilinçli taksirle ölüme sebebiyet' verdi. Şüpheli şu anda halen aramızda geziyor. Yöneticinin tutuklanması için karara itiraz ettik" diye konuştu.

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