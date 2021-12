- Oyunculuğa başlama hikâyeniz nedir? Kamera karşısına geçtiğiniz ilk anlarda neler yaşadığınızı paylaşabilir misiniz?

Ailem beni her konuda destekler, oyunculukta da hep arkamda oldular. Ailemin her üyesi çocukluğumdan bu yana sevildiğimi ve kıymetli olduğumu hissettirdi. Onların desteği ile çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için üniversite dönemimde cesaretimi toplayarak oyunculuk eğitimleri almaya başladım. O dönemde birkaç projede rol alma fırsatı buldum. Hayallerini yaşayan her insan gibi ilk set günümde heyecan ve mutluluktan kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Şimdi iyi ki hayallerimin peşinden koşmuşum diyorum.