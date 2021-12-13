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Aslıhan Malbora: Altın bilezik için mühendislik okudum!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Leyla' karakterine hayat veren Aslıhan Malbora, oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, "Küçük bir şehirde büyüdüm. Tüm ailem mühendis. Üniversite çağına geldiğimde oyuncu olacağımı söylesem de ailem beni konservatuvara göndermeye cesaret edemedi. Altın bilezik için mühendislik okudum" ifadelerini kullandı

13.12.2021 - 12:17 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Her Yerde Sen", "Ağlama Anne" ve "Gel Dese Aşk" gibi projelerde rol alan, şimdilerde ise SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Üç Kuruş" ile yıldızını parlatan Aslıhan Malboran (26), 'Dayı Şov'a konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Malbora, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

  • "ALTIN BİLEZİK İÇİN MÜHENDİSLİK OKUDUM"

    İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu ifade eden Malbora, oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu dile getirdi.

    "Küçük bir şehirde büyüdüm. Tüm ailem mühendis." diyen Aslıhan Malbora, "Üniversite çağına geldiğimde oyuncu olacağımı söylesem de ailem beni konservatuvara göndermeye cesaret edemedi. Altın bilezik için mühendislik okudum." şeklinde konuştu.

  • SOYADININ ANLAMINI AÇIKLADI

    Soyadının anlamını da anlatan oyuncu, soyadının milli mücadele döneminde mal varlığını kaybeden ailesinden geldiğini ifade ederek, “mal” ve “alabora” kelimelerinin birleşip, sonradan “Malbora” haline geldiğini söyledi.

  • "SEZONUN ÖNDE GELEN İŞLERİNDEN BİRİ OLACAK"

    Malbora, daha önce Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtlamıştı. İşte o röportaj...

    - 'Üç Kuruş'un 'Leyla'sı için teklif aldığınızda neler hissettiniz, dizinin kariyerinize nasıl bir etkisi olmasını dilersiniz?

    Senaryoyu okuduğumda 'Leyla' karakteri beni çok heyecanlandırdı. 'Üç Kuruş'un sezonun önde gelen işlerinden biri olacağına inandım. Kamera önünde ve arkasında birlikte çalışacağım değerli isimlerin olması da beni çok mutlu etti ve motivasyonumu artırdı. Bu rolün kariyerime gelecekte nasıl bir etkisi olacağını öngöremem fakat çok güzel ve renkli bir serüven olacağını söyleyebilirim.

  • - 'Leyla' karakteri için Roman dansı dersleri aldınız. Roman dansını bize yorumlayabilir misiniz? Size neler hissettirdi?

    Romanlar çok özgür ruhlu, renkli insanlar ve hissederek dans ediyorlar. Ben de aldığım derslerde özgürlüğü, özgüveni ve ne olursa olsun iç dünyalarındaki mutluluğu hissederek hazırlandım. Zaten dansın her türlüsüne âşık biri olarak Roman dansını öğrenirken çok eğlendim.

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