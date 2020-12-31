Aslıhan Güner ismi araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında? İşte Aslıhan Güner hayatı, filmleri ve dizileri
ASLIHAN GÜNER KİMDİR?
Aslıhan Güner Kılıç 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir.
ASLIHAN GÜNER'İN EŞİ KİM?
9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir.
ASLIHAN GÜNER'İN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
|Sinema
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2005
|The İmam
|Zehra
|Başrol
|2007
|Sözün Bittiği Yer
|Aslıhan
|Başrol
|2011
|Sümela'nın Şifresi: Temel
|Zuhal Yücesoy
|Başrol
|2012
|Moskova'nın Şifresi: Temel
|Zuhal Yücesoy
|Başrol
|2015
|Selam: Bahara Yolculuk
|Sevgi
|Başrol
|2017
|Ver Kaç
|Nazlı
|Başrol
|2019
|Akıllara Seza
|Seza
|Başrol
|Televizyon
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2002
|Sırlar Dünyası
|Nazlı
|Başrol
|2004
|En İyi Arkadaşım
|Nazperi
|Yardımcı Karakter
|2004
|Büyük Buluşma
|Zeynep
|Başrol
|2006
|Esir Kalpler
|-
|Yardımcı Karakter
|2006
|Eksi 18
|-
|Yardımcı Karakter
|2006
|Sevda Çiçeği
|-
|Yardımcı Karakter
|2007
|Yuvamı Yıkamazsın
|Pelin
|Başrol
|2007
|Zeliha'nın Gözleri
|Selma
|Yardımcı Karakter
|2007
|Asi
|Gonca Kozcuoğlu
|Başrol
|2010–2014
|Şefkat Tepe
|Leyla / Yasemin
|Başrol
|2012
|Bir Zamanlar Osmanlı
|Esma
|Yardımcı Karakter
|2013
|Geceler Yarim Oldu
|Gülcan
|Başrol
|2013
|Herşey Yolunda Merkez
|Yasemin
|Başrol
|2014
|Kızıl Elma
|Azra
|Başrol
|2016
|Kehribar
|Bahar Bozoğlu
|Başrol
|2017
|Diriliş Ertuğrul
|Karaca Hatun
|Yardımcı Karakter
|2019-
|Kuzey Yıldızı İlk Aşk
|Yıldız Kadıoğlu
|Başrol
|2020
|Hanımağa'nın Gelinleri
|Defne
|Başrol (TV Filmi)
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