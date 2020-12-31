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Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında? İşte Aslıhan Güner hayatı, filmleri ve dizileri

Televizyon ekranlarında yılbaşı heyecanı yaşanıyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Güldür Güldür Show'un yılbaşı konukları merak ediliyor. Güldür Güldür Show Yılbaşı özel konuklarından biri olan Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında? İşte Aslıhan Güner hayatı, filmleri ve dizileri

31.12.2020 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında? İşte Aslıhan Güner hayatı, filmleri ve dizileri

Aslıhan Güner ismi araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında? İşte Aslıhan Güner hayatı, filmleri ve dizileri

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Aslıhan Güner Kılıç 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir.

ASLIHAN GÜNER'İN EŞİ KİM?

9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir.

ASLIHAN GÜNER'İN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema
YılAdıRolNotlar
2005The İmamZehraBaşrol
2007Sözün Bittiği YerAslıhanBaşrol
2011Sümela'nın Şifresi: TemelZuhal YücesoyBaşrol
2012Moskova'nın Şifresi: TemelZuhal YücesoyBaşrol
2015Selam: Bahara YolculukSevgiBaşrol
2017Ver KaçNazlıBaşrol
2019Akıllara SezaSezaBaşrol
Televizyon
YılAdıRolNotlar
2002Sırlar DünyasıNazlıBaşrol
2004En İyi ArkadaşımNazperiYardımcı Karakter
2004Büyük BuluşmaZeynepBaşrol
2006Esir Kalpler-Yardımcı Karakter
2006Eksi 18-Yardımcı Karakter
2006Sevda Çiçeği-Yardımcı Karakter
2007Yuvamı YıkamazsınPelinBaşrol
2007Zeliha'nın GözleriSelmaYardımcı Karakter
2007AsiGonca KozcuoğluBaşrol
2010–2014Şefkat TepeLeyla / YaseminBaşrol
2012Bir Zamanlar OsmanlıEsmaYardımcı Karakter
2013Geceler Yarim OlduGülcanBaşrol
2013Herşey Yolunda MerkezYaseminBaşrol
2014Kızıl ElmaAzraBaşrol
2016KehribarBahar BozoğluBaşrol
2017Diriliş ErtuğrulKaraca HatunYardımcı Karakter
2019-Kuzey Yıldızı İlk AşkYıldız KadıoğluBaşrol
2020Hanımağa'nın GelinleriDefneBaşrol (TV Filmi)

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