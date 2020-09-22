Aslıhan Güner: Ben de o dönemlerde başrol teklifi alamadım - Magazin haberleri

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta 'Yıldız' karakterini canlandıran oyuncu Aslıhan Güner, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Annesi ile buluşan Güner, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. 32 yaşındaki oyuncu, "Şu sıralar çok çalışıyoruz ama bu durumdan çok mutluyum, çalışmayı seven biriyim. Çekimlerimiz şehir dışında olduğu için pek gelemiyorum. Bugün de burada annemle görüşeceğim, onu doktora getirdim" dedi.

Aslıhan Güner, birkaç gün önce meslektaşı Hazal Kaya'nın kadın oyuncuların dizi ve sinema sektöründe yaşadığı sıkıntılarla ilgili yaptığı açıklamaları hakkında, "Ben de ilk dizim olan Asi dizisinde biraz kiloluydum. O dönemlerde ben de başrol teklifi alamadım. Böyle durumlar olabilir" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde sektörün kadın oyunculara bakış açısını değerlendirerek şunları söylemişti:

Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu. Dizi sektöründe 'kilolu' diye kadınlara başrol verilmiyor. Zayıf ya da güzel kadınlar sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu, değersizleştirmenin bir parçası.