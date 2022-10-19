Aynı gün evlenen kardeşlerin şaşırtan hikayesi!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', 947. bölümünde; 22 yaşında, 2 haftalık evli Aslıhan ve Nagihan Ölçücü kardeşlerin evine konuk olundu. Aynı gün evlenen 2 kız kardeş gelin, 2 erkek kardeş damat ile aynı evde görümceleriyle beraber yaşayan gelinlerin ve damatların hikayesi şaşırttı.

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