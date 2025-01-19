Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Bekiroğlu, Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi.

Aslı Bekiroğlu, gazetecileri görünce acelesi olduğunu dile getirse de muhabirlerin, sevgilisi Furkan Rıza Demirel ile nasıl tanıştıkları yönündeki sorularına cevap verdi; "Bizim tanışmamız oynadığımız filmde gerçekleşti. Orada tanıştık ve ardından kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başladık."

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Her şeyin olumlu ilerlediğini söyleyen Aslı Bekiroğlu; "Burası biraz kalabalık, acelem de var. Sonra konuşursak harika olur" diyerek hızlı adımlarla evine gitti.