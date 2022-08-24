'Köpeğimin bakım ve kuaför giderleri benden fazla!'

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Köpeğini gezdirmeye çıkaran oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

26 yaşındaki ünlü isim, konu köpeğinden açılınca "Arkadaşın bakımı ve kuaför giderleri benden fazla neredeyse. Biraz süslü kendisi." diyerek, gülümsedi.