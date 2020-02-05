Aslı Bekiroğlu: Bu büyük bir suç, bir tecavüz!

Adını daha önce duymadığım bir genç kadın.

Adını duyup duymamış olmamın da zaten konu ile alakası yok.

Aslında ünlü birisi. Bir oyuncu.

25 yaşında. Gencecik.

Bazı reziller bu genç kadının sevgilisi ile olan bazı “gereksiz” fotoğraflarını nereden buldularsa bulmuşlar ve sosyal medya aracılığı ile ortaya dökmüşler.

Buraya kadarı olabilecek bir şey.

Kötülüğün sınırı yok.

Kadının özel fotoğrafları üzerinden kadını vurmak tipik bir aşağılık durum.

Tam da sosyal medyaya yakışacak bir durum.

Şaşırtıcı değil.

Ama birtakım “sözde saygın” gazetelerin, internet sitelerinin yapılanı kınıyormuş gibi yaparak, bu fotoğrafları aynen alıp yayınlaması...

İşte bu anlaşılabilir gibi değil.

Bu işi meslek edinmiş editörlerin böylesine bir pisliği yapmaları, böylesi bir pisliğe bulaşmaları, böylesi pisliklere alet olmaları kabul edilebilir gibi değil.

25 yaşında bir kadının kendisi için çektiği ve kendi isteğiyle yayınlamadığı mahrem fotoğraflarını “Bakın ne kötü şeyler yapmışlar bu kızcağıza” adı altında yayınlamak büyük bir ayıptır.

İki tık fazla almak uğruna yenilmeyecek bir halttır.

Sizden ricam kaldırın o fotoğrafları sitelerinizden, internetinizden.

Ayıbınız bir günlük olsun.

Sizin ayıbınız hayat boyu bir genç kadını takip etmesin.