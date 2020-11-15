Gülman, şu açıklamalarda bulunmuştu:

Oğlum, böyle bir olayla gündeme geldi. Konunun oğlumla bir ilgisi yok. Basın konuyu oğlumla ilgiliymiş gibi yansıttı. Partiyi düzenleyen Aslan Kemal değildi ama basına yansıdığı gibi değil. Sadece bu kadar söylemek istiyorum. Gündemimizde deprem varken de olayın buralara gelmesine çok üzüldüm.