Aşkın Nur Yengi'den senfonik konser

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Türk Pop müziğinin güçlü seslerinden Aşkın Nur Yengi, dün akşam BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda eşsiz bir konsere daha imza attı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aşkın Nur Yengi verdiği ilk konserini şu sözleriyle anlattı;

“Harbiye benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. 1990 yılında ilk çıktığım konser, Harbiye konseriydi. Sadece 10 şarkım vardı. Finalde seyirciler memnundu ama sahneye yastık atmaya başladılar ve beğenmediklerini düşünüp çok korkmuştum. Tam tersiymiş tabii. İstek için yastık atmışlar. Sonra çıkıp 10 şarkı daha söyledim. Tabii aynı şarkıları söyledim. Çünkü başka şarkım yoktu. O yüzden Harbiye konserim çok kıymetli benim için…”

Aşkın Nur Yengi’nin “Aşkın Nur Yengi Senfonik” isimli konseri için sahnede sanatçıya 42 kişiden oluşan Pera Filarmoni Orkestrası ile birlikte birbirinden değerli 50 müzisyen eşlik etti. Coşkulu alkışlar eşliğinde sahne alan ve “Allah Şahit” parçası ile konserin başlama vuruşunu yapan sanatçı gecede “Yalancı Bahar”, “Seni Aldattım”, “Yazık”, “Unutulmuş Muydum”, “Serserim”, “Ay İnanmıyorum” gibi Türk Pop müziğine damgasını vurmuş 20’den fazla şarkı ile 2.5 saatten fazla sahnede kaldı. “Ayrılmam” parçasında ‘siz bana gelmişsiniz, ben size gelmez miyim’ diyerek sahneden inip seyircinin arasına karışan Aşkın Nur Yengi seslendirdiği şarkıların her birini Harbiye’yi dolduran binlerce hayranı ile birlikte hep bir ağızdan söylerken, Tolga Çam imzalı şık ve iddialı kostümleri ile de sahnede ışık saçtı.

HARUN KOLÇAK’LA DÜET YAPAN AŞKIN NUR YENGİ’DEN 90’LI YILLARA SELAM 90’lı yıllara damgasını vuran Aşkın Nur Yengi, birlikte unutulmaz eserlere imza attığı Harun Kolçak'ı sahnesinde özel bir düetle andı. Yedi yıl önce hayatını kaybeden Kolçak'ın görüntüsünün LED ekranla sahneye taşındığı gecede birlikte “Bile Bile” adlı parçaya yaptıkları düet, konukları 90’lı yıllara ışınladı ve duygu dolu anlar yaşandı. “ÜNZİLE”DE SAHNE ÇOCUKLARINDI Aşkın Nur Yengi sahnesinde bu defa çocukları ağırladı. Şarkı öncesi küçük yaştaki kız çocuklarının yer aldığı “zambak zumbak dön arkana iyi bak” adlı oyununu sahnesine taşıyan Aşkın Nur Yengi, ardından sözü Aysel Gürel’e, müziği Onno Tunç’a ait olan, Sezen Aksu’nun eşsiz yorumu ve çocuk gelinlerin hikayesi ile kalpleri sızlatan “Ünzile” parçasını seslendirdi.

Kendisine eşlik eden 9 kişilik bir dans ekibi ile konuklarına hem görsel hem de müzikal bir ziyafet yaşatan Yengi, “Senden Daha Güzel” ve “Ay İnanmıyorum” parçaları ile konserin sonunda bis yaptı.