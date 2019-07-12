Aşkım Kapışmak'ın ilk oyunculuğu

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği 'Nasipse Olur, komedi ve drama dünyasının ünlü oyuncularını bir araya getirdi.

Aşkım Kapışmak

Özlenen mahalle dayanışmasının, duygu dolu tesadüflerin ve bir aşk hikâyesinin beyazperdeye yansıtılacağı 'Nasipse Olur'da Aşkım Kapışmak, ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadı.

Yeşim Dalgıçer

Aşkım Kapışmak'a başrollerde Algı Eke, Yeşim Dalgıçer, Burak Sevinç, Hakan Bulut, Zeyno Eracar, Nur Sürer, Erdem Baş, Kıvanç Baran Arslan, Barış Başar, Ünal Yeter eşlik etti.