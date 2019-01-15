Askerlik yerleri için heyecan dorukta. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Şubat 2019 celp duyurusu yayımlandı. Askerlik yerleri de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

99/1 askerlik yeri sorgulama ekranı, askerlik görevini yerine getirecek olan ve 99/1 celp döneminde birliğine katılım sağlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı ise askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için tarih detaylarını açıkladı. İşte askerlik yeri sorgulama ekranı ve detaylar;

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Askerlik yeri sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekmektedir. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazmak yeterlidir. Ardından çıkan ekranda askerlik yeri hakkında bilgiler görüntülenebilir.

MSB'DEN ASKERLİK DUYURUSU

1-) Şubat 2019 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2-) Şubat 2019 Er Celp Döneminde;

a-) 1998 Doğumlu ve Bunlarla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Şubat 2019 olanlar,

b-) Celp dönemi Şubat 2019 olmadığı halde, Şubat 2019 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,

c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2019 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4-) Şubat 2019 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 15 Ocak-01 Şubat, (2) e-devlet üzerinden 15 Ocak-31 Ocak tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart-14 Mart 2019, (2) e-devlet üzerinden 01 Mart 13 Mart tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5-) Şubat 2019 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 01 Şubat 2019 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 14 Mart 2019 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.