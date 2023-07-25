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        Haberler Gündem Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos MSB askerlik celbi belli oldu mu?

        Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik celbi belli oldu mu?

        Askerlik yerleri bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Söz konusu duruma ilişkin binlerce asker adayı; Ağustos ayı askerlik celbi belli oldu mu ve askerlik yerleri ne zaman açıklanacak gibi aramalar yapıyor. İşte, söz konusu duruma dair detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 15:58
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        • 1

          Ağustos ayı askerlik yerlerine ilişkin resmi açıklama yapılmış durumda. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuyla ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Peki, binlerce asker adayını yakından ilgilendiren Ağustos ayı askerlik celbi ne zaman açıklandı mı ve hangi er, ne zaman askere gidecek? İşte ayrıntılar...

        • 2

          AĞUSTOS AYI ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yapılan açıklamada, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi.

          ASKERLİK DURUM BELGESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          Yükümlü Sevk Tarihleri - Yedek Subay/Astsubay Adayları ile

          Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023

          Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023

          Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023

        • 4

          1. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

          2. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

        • 5

          3. Daha Önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir.

        • 6

          4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

          5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

        • 7

          6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

          7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

        • 8

          8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

          9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

        • 9

          10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

          11. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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