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        Haberler Gündem Güncel Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 asker yaralı

        Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 asker yaralı

        Ankara'da askerlerin taşındığı servis aracı, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada bir asker yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 23:23 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:23
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        Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 asker yaralı
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        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, askerlerin taşındığı servis aracının devrildiği kazada 1 asker yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Saraycık rampası mevkisinde meydana geldi.

        Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı servis aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        ARAÇTA 14 ASKER BULUNUYORDU

        14 askerin bulunduğu araçta yaralanan 1 asker, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tek taraflı kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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