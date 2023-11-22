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        Haberler Gündem Trafik Başkale'de askeri araç devrildi: 1'i ağır 6 yaralı - En son haberler

        Başkale'de askeri araç devrildi: 1'i ağır 6 yaralı

        Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada yaralanan 6 askerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:25 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:28
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        Askeri araç devrildi: 6 yaralı
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        Van'ın Başkale ilçesinde devrilen askeri araçtaki 6 asker yaralandı.

        Kaza, Van-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

        "Kirpi" adı verilen araçtaki 6 asker yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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        #son dakika haberleri van
        #Başkale
        #askeri araç
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