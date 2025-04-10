'Aşk Biter mi?' ve 'Amadeus' Açıkhava'da

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan 'Amadeus' ve 'Aşk Biter Mi?' stanbul’da yaz akşamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu tiyatroseverlerle buluşacak.

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Peter Shaffer’ın metninden uyarlanan ve dünya müzik tarihinin iki efsanevi ismini, Mozart ve Salieri’yi merkeze alan “Amadeus”, 6. sezonunda da kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Selçuk Yöntem’in etkileyici performansıyla hayat verdiği Salieri karakteri, Tansu Biçer’in olağanüstü yorumuyla sahnede vücut bulurken, Mozart ve Costanze karakterinde rol alan Dilan Çiçek Deniz ile güçlü bir kadro oluşturuyor. Amadeus, görkemli sahne tasarımı ve güçlü atmosferiyle izleyiciyi 16 Haziran’da 18. yüzyıl Viyana’sına götürecek.

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Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrollerini paylaştığı, Amadeus’u da sahneye koyan yönetmen Işıl Kasapoğlu imzası taşıyan “Aşk Biter mi?”, edebiyat ve tiyatroyu etkileyici bir atmosferde buluşturuyor. Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, Didem Madak, Maria Missakian ve Sıdıka Su gibi edebiyatın unutulmaz isimlerinin izinden giderek aşkı şiirle, müzikle ve sahneyle yeniden tanımlayan bu özel gösterim; seyirciyi adeta bir iç yolculuğuna çıkarıyor. 25 Haziran’da sahnelenecek olan oyun, açık havada yıldızların altında seyirciye aşk dolu anlar yaşatacak.Oyunların biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo’d satışa çıktı!

AMADEUS – OYUN TAKVİMİ .png 2 Mayıs 2025, Cuma – Zorlu PSM Ana Sahne, İstanbul – 20:30

7 Mayıs 2025, Çarşamba – Kocaeli Kongre Merkezi – 20:30

11 Mayıs 2025, Pazar – AKM Büyük Sahne, İstanbul – 15:30

20 Mayıs 2025, Salı – İzmir Kültürpark Açıkhava – 21:00

25 Mayıs 2025, Pazar – Adana Çukurova Açıkhava – 21:00

27 Mayıs 2025, Salı – GAÜN Mavera Açıkhava, Gaziantep – 21:00

29 Mayıs 2025, Perşembe – Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbakır – 20:30

16 Haziran 2025, Pazartesi – Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul – 21:00 AŞK BİTER Mİ? – OYUN TAKVİMİ 11 Mayıs 2025, Pazar – AKM Büyük Sahne, İstanbul – 20:30

18 Mayıs 2025, Pazar – Zorlu PSM Ana Sahne, İstanbul – 20:30

22 Mayıs 2025, Perşembe – Zorlu PSM Drama Sahnesi, İstanbul – 20:30

16 Haziran 2025, Pazartesi – Cambridge Theatre - London

24 Mayıs 2025, Cumartesi – İzmir Kültürpark Açıkhava – 21:0025 Haziran 2025, Çarşamba – Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul – 21:00