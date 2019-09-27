Aşk Ağlatır dizisi nerede çekiliyor?

27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni başlayan Aşk Ağlatır dizisinin çekildiği köy Balıkesir’e ait. Bu köy Balıkesir ilinin Ömer köyünde yer alıyor. Yani aslında dizide Bozuluk diye anılan köyün gerçek adı Ömer köyüdür. Bu köy Balıkesir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar bu köyü çok iyi bilir. Hatta dizi çekiminden sonra bu köye gelip çekimleri gören bile var. Ömer köy aynı zamanda Susurluk ilçesine de 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Aşk ağlatır dizinde Ömer köy ’de yaşayan halk figüran olarak dizide yer alıyor. Bu köy dizide Bozuluk olarak adlandırılıyor ve Yusuf ve Ada’nın karşılaştığı köy olarak senaryo yapılıyor. Ömer köyde yaşayan halk dizi çekimlerinde yer alan kadroyu çok sevdi ve her çekimi dört gözle bekliyorlar. Dizi çekimleri başlamadan önce Balıkesir Susurluk kaymakamlığı ve Merkez valiliğinden gerekli izinler alınmıştır. Bu nedenle dizi çekiminde yöreden dolayı bir sıkıntı çıkmayacağı düşünülüyor.
Yabancı Diziden Uyarlama
Aşk Ağlatır dizisi bir yabancı diziden uyarlanarak televizyon ekranlarına getiriliyor. Aşk Ağlatır dizisinin ilham aldığı yabancı dizi Japonya ekranlarında yayınlanıyordu ve MF yapım şirketi bu diziyi değiştirerek Aşk Ağlatır dizisi ile ekranların karşısına çıkarıyor. Dizi çekimlerine başlamadan önce çok beğenileceği düşünülüyordu ve gerçekten de şimdiden pek çok dizi severin izlemesi ile reytingler kırıldı.
Japonya'da yayınlanan dizinin ismi ise Love That Makes You Cry dizisidir. Bu dizi de yurtdışında çok beğeni almış ve bu nedenle Türk versiyonu ile ekranlara çıkmıştır. Dizi aynı konuyu anlatıyor fakat sadece kahramanlar farklı. Bu dizi de bir köyde çekilmiş ve iki çift bu köyde karşılaşmışlar. Aşk Ağlatır dizisini izleyen dizi severler bir de yabancı versiyonunu seyretmiş ve onu da çok beğenmişler. Tabi Türkçe olduğu için Aşk Ağlatır dizisi Türkiye’de daha çok tutuluyor.
Başarılı Yapım Şirketi MF
MF gerçekten çok başarılı bir yapım şirketidir. Her çektiği dizide başarılı olduğu gibi Aşk Ağlatır dizisinde de başarılı olmuş ve daha ilk bölümden herkesin beğenisini kazanmıştır. Köy ortamında çekilen diziler daha sempatik ve duygusal olduğu için pek çok kişi bu diziye bağlanmayı düşünüyor. Aşk Ağlatır dizisinin senaristi ise Tayfun Güneyer. MF yapım şirketi ile anlaşarak yazdığı senaryoyu diziye çeviriyor ve ekranlara getiriyor.
Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde rol alan Meryem Ada çok iyi rol oynuyor ve köylü güzeli görüntüsü ile izleyenleri etkiliyor. Aynı zamanda yakışıklı ve başarılı olan Yusuf da bu köyde bulunuyor ve aralarında çok güçlü bir aşk hikayesinin doğacağı düşünülüyor. Aşk Ağlatır dizisi sonraki çekimlerinde İstanbul’un Eminönü ve Sultanahmet gibi semtlerinde de çekimlerini sürdürüyor. İlerleyen bölümlerinde de çok heyecanlı olacak ve her Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanacak.
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