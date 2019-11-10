Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın bu akşam ekrana gelecek 10. bölümünde Çiçek’in öğrendiklerini Yusuf’a söylemesine engel olmaya çalışan Nalân, onu durdurmaya çalışırken merdivenlerden düşmesine neden olur. Yusuf ve Ada, Çiçek’i bulup hayatını kurtarırlar. Hemen ameliyata alınan Çiçek’in durumunu öğrenen Sumru, Fırat ve Hikmet de hastaneye koşarlar.

Diğer yandan Mert, hak etmedikleri halde sahip oldukları servetlerini kaybetmemeleri için Rüzgâr’ın bir an önce Ada’ya karşı olan duygularını açıklaması ve harekete geçmesi için onu etkiler. İsmail, kendisine kurulan tuzağın farkında değildir.

Ada’ya olan duygularını kendisine açıklayan Rüzgâr’ın ağır sözleri sonrasında derinden sarsılan Yusuf, para kazanmak için başka bir yola karar verir. Rüzgâr ise Ada’ya hissettiklerini açıklamaya hazırlanır.

Aşk Ağlatır, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın 10. bölüm tanıtımları: