07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 10. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Beyaz elbisesiyle bambaşka bir görünüme kavuşan Ada’nın Rüzgar’la buluştuğu tanıtımda Yusuf’un harekete geçtiği anlar gerilimi yükseltiyor. Nalan’ın ölüm-kalım savaşı veren Çiçek’e neler yapacağı merakla beklenirken, hastane koridorlarında birbirine destek veren Yusuf ve Ada’nın endişeli halleri dikkat çekiyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.
AŞK AĞLATIR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
AŞK AĞLATIR’IN 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ada’ya söylediklerinden dolayı çok pişman olan Yusuf, ona haksızlık ettiğini düşünmeye başladı. Soluğu Ada’nın yanında alan Yusuf, özür dileyerek kendini affettirdi. İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yaptı ve Mert’le yüzleşti. Mert, İsmail’in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmeye başladı. Bu sırada Mustafa’nın paralarını İsmail’in gizlice sakladığını ve kaptırdığını öğrenen Ada ve Üftade, İsmail’i evden kovdu. Mahallesindeki lokantayı devralan Sumru; Fırat, Yusuf ve Çiçek’in yardımıyla işleri yoluna koydu. Dedesi Hikmet’in evinin yandığını öğrenen Yusuf apar topar dedesini alarak pansiyona getirdi. Yaptığı şantajla Mert’ten yüklüce bir para alan İsmail ise, paraları harcamakla meşguldü. Havanın giderek soğuduğu, Ada’nın ise yakacak bir şey bulamadığı günlerde Yusuf, Ada’ya yardım etmek için elinden geleni yaptı fakat sobanın duman sızdırmasıyla Ada ve yengesi büyük bir tehlike yaşadı. Dumandan etkilenen yengesini hareketsiz halde bulan Ada, Yusuf’tan yardım istedi ve kendi de daha fazla dayanamayarak fenalaştı. Yusuf ve Fırat’ın yardımıyla hastaneye yetiştirilen Ada ve Üftade kazayı ucuz atlattı. DNA testi yaptıran ve çocuğun babasının Mert olduğunu kanıtlayan Nalan, planını uygulamaya koydu. Nalan’ın sözleri üzerine Yusuf’a yük olduğunu düşünen dedesi Hikmet, pansiyondan ayrılarak otele yerleşti. Ada’ya maddi olarak yardım edememenin huzursuzluğu, dedesine bakamamanın çaresizliği üzerine Yusuf, Salih’in iş teklifini kabul etti. Nalan’ın çantasından düşen DNA testini merakla okuyan Çiçek’in büyük bir şok yaşadığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.
AŞK AĞLATIR 9. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.
Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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