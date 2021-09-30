Çukur'da canlandırdığı Celasun karakterinden sonra şimdi de Aşk 101 dizisindeki Kerem karakteriyle konuşulan Kubilay Aka araştırılıyor. Kubilay Aka hakkıdna merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz...

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Genç oyuncu Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünde tamamlayan Kubilay Aka üniversiteden sonra oyunculuk için eğitim almıştır. Televizyon ekranlarındaki ilk projesi Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin dizisindeki Ali Kemal karakteri olsa da Çukur dizisinde canlandırdığı Celasun karakterleriyle geniş takipçi kitleleri tarafından tanınmıştır.

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2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Kubilay Aka, 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırdı. 2021 yılında Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaştı.

Kubilay Aka 1,83 boyundadır ve Fernerbahçelidir.

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