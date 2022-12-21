İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Asiye isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ASİYE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asiye ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Asiye isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Asiye isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ASİYE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Asiye ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Direk, sütun. Acılı, kederli üzüntülü kadın. Musa’yı Nil nehrinden çıkararak büyütüp yetiştiren Firavun’un eşi. İsyan eden, itaatsiz, başkaldıran.

ASİYE İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Asiye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir; ancak taşıdığı anlam nedeniyle Asiye ismini koymak caiz değildir.

ASİYE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Asiye ismini kullanan 94.564 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Asiye ismini kullanan 15.247 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Asiye ismini kullanan 4.892 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Asiye ismini kullanan 3.149 kişi bulunmaktadır.

ASİYE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Asiye adındakiler özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir. Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.