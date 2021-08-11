Aşısızları üzecek açıklama!

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, aşısızlar ya da ikinci doz aşısını tamamlamayanlar nedeniyle virüsün bulaşmaya devam ettiğini belirtti.
VİRÜS BULAŞTIKÇA VE ÇOĞALDIKÇA YENİ TÜR VARYANTLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Virüs bulaştıkça ve çoğaldıkça yeni tür varyantların ortaya çıktığını aktaran Altun, "Virüs evrim geçiriyor. Yaklaşık 1,5 aydır Güney Amerika kökenli Çin'de yeni bir varyantın varlığından bahsediliyor. Ancak bu yeni varyantın bulaştırıcılığının ne kadar olduğu ya da ağır hastalık tablosunun ne kadar olduğuna yönelik henüz bilimsel bir veri yok" dedi.
"ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ ÇOK ZOR GEÇEBİLİR"
Yeni varyant türlerinin ortaya çıkma durumuna karşı aşılamanın çok önemli olduğunu dile getiren Altun, şunları kaydetti: "Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü yurttaşların yüzde 47’si 2 doz aşısını tamamlamış durumda. Bunun toplumsal bağışıklık için öngörülen oranı yüzde 70’ti. Ama delta varyantı çok hızlı bulaşıyor ve ağır hastalık tablosu ortaya çıkıyor. Herkesin en kısa sürede aşısını olması gerekiyor. Eylül ayının sonuna kadar bu aşılama takvimini bitiremezsek hedef kitledeki insanları aşılayamazsak önümüzdeki kış çok zor geçecek. Hekimler aşılandı. Ama en son sağlık çalışanı ölüm sayısı 438. Salgının başlangıç sürecine bakarsak gerçekten sağlık çalışanı ölüm sayısı çok fazla idi. Bakıldığında özellikle son 3 ay içinde sağlık çalışanı ölümü yok denecek kadar azaldı. Bu, direkt aşılamanın etkisidir."
"DÖRDÜNCÜ PİK AŞI OLMAYANLARIN SALGINI"
Prof. Dr. Altun, aşı olmanın bir yurttaşlık görevi olduğunu belirerek, "Covid-19 salgınında dördüncü pik aşı olmayanların salgınıdır. Türkiye'deki yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 80'i ve üzeri aşısız ya da sadece tek doz aşı olmuş olanlar. Bunun için mutlaka hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı açısından herkesin aşı olması zorunluluk ve yurttaşlık görevidir" diye konuştu.
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