COVID-19 salgınında ülkemizdeki genel kısıtlama tedbirlerine son verilmesinin ardından olgu sayıları 27 bin sınırında ve yüksek riskli seviyede seyretmeyi sürdürüyor. Son aylarda okullarında açılmasıyla özellikle 17 yaş altı genç-çocuk hasta grubunda hasta sayısı arttı ve toplam hastaların yüzde 25’ine ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, COVID-19 pandemisinin “aşısızların salgını” olarak devam ettiğine dikkat çekti.
“Hastane, yoğun bakım yatışları ve ölümler maalesef aşısız grupta yoğunlaştı” diyen Kömürcüoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Tam doz aşı olanlar hastalık geçirseler bile hafif ve ayakta geçiriyorlar ve aşılar ağır hastalığı ve ölümü önlemede halen yüzde 90 üzerinde etkili.”
Kış aylarında COVID-19 hasta sayılarında artış olabileceği uyarısında bulunan Kömürcüoğlu, şu çağrıyı yaptı: “Lütfen aşı olalım, kapalı alanlarda maskemizi takalım. Eğer beklenmeyen bir mutasyonla karşılaşmazsak ve aşılama aynı hızda devam ederse bahar aylarında çok daha rahat olabiliriz.”
MASKE KULLANIM ORANI DÜŞTÜ
Kış mevsiminin gelmesiyle ve yazlıklardan şehre dönüş nedeniyle şehirlerde özellikle kapalı alanlarda bulaş riskinde artış olabileceğini vurgulayan Kömürcüoğlu, “Bu nedenle özellikle tam doz aşılanmalı ve aşılı olsak bile çevremizdekilere bulaştırmamak adına özellikle kapalı alanlarda maske, mesafe ve hijyen uygulamasına dikkat etmeye devam etmeliyiz. Maalesef yaz aylarında beri maske kullanım oranları çok azaldı. Bunu vaka sayılarındaki yükselişlerde de görebiliyoruz. Toplumda enfeksiyon oranı bu kadar yüksekken aşı sadece yapılan kişini enfeksiyonu hafif geçirmesini sağlıyor ve hafif de olsa hastalanıp çevresindekilere bulaştırabiliyor" diye konuştu.
YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN TAM DOZ AŞI ŞART
Türkiye’de yaklaşık 18 milyon öğrenci olduğunu ve aileleriyle birlikte toplumun büyük bir bölümünü oluşturduğunu aktaran Doç. Dr. Kömürcüoğlu, şu bilgileri verdi: “12 -18 yaş arası aşılama Eylül itibarıyla açıldığı için bu yaş grubunun tam doz aşılanması ve koruyuculuk oluşması ancak sağlanıyor. 12 yaş üzeri öğrencilerimiz ve aileleri tam doz aşılamalarını mutlaka tamamlamalı. 12 yaş altı öğrencilere Türkiye’de aşılama henüz önerilmiyor ancak öğrenci ailelerinin tam doz aşılanması çok önem taşıyor. Çünkü çocuklardan bulaş ile evdeki aile bireylerinin de riski artıyor. Bu nedenle ailelerinin de mutlaka aşı olmasını öneriyoruz.”
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