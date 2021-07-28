Aşırı vücut yağı öyle bir şeyi tetikliyor ki...

Avustralya'da yapılan araştırma, aşırı vücut yağının demans riskini artırabileceğini ortaya koydu. Güney Avustralya Üniversitesinde (UniSA) görevli bilim insanları, araştırmalarında, vücut yağı ile demans arasındaki ilişkiyi ele aldı.
Araştırmacılar, yaklaşık 28 bin kişinin beynindeki gri maddeyi inceledi. Beyinde bulunan ve bellek, dikkat, algısal idrak, düşünce, dil ve şuur konusunda kilit rol oynayan gri maddenin düşük oranda olmasının demans gibi rahatsızlıklarla ilişkilendirildiğini anımsatan araştırmacılar, yüksek vücut yağının aşamalı olarak gri maddede körelmeyi artırdığı sonucuna ulaştı.
Araştırmacılar, bunun sonucu olarak da beyin sağlığının kötüye gitmesi riskinin yükseldiğine dikkati çekti.
Araştırmada, 37-73 yaş grubu ele alınarak ortalama boyda bir kişide fazladan 3 kilonun gri maddeyi yüzde 0,3 düşürdüğü belirlendi.
DEMANS VE FELÇ RİSKİNİ ARTIRABİLİR
Uzmanlar, zararlı vücut yağının, demans ve felç riskini artırabileceği uyarısında bulundu.
Araştırmayı yapan ekibin liderlerinden UniSA'da görevli Dr. Anwar Mulugeta, bulguların, aşırı kilolu veya obez olmayla bağlantılı sorunlara bir yenisini eklediğine işaret etti.
Mulugeta, obezitenin; kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet ve demansın belirtilerinden olan kronik enflamasyon ile genel olarak bağlantılı olduğunu ifade etti.
Obezler arasında Vücut Kitle İndeksi (BMI) diğerlerine göre daha yüksek olanların gri maddesinin daha düşük olduğu sonucuna ulaştıklarını söyleyen Mulugeta, obezitenin son 50 yılda hastalık yükünü artırdığına dikkati çekti.
Araştırmanın sonuçları, UniSA'nın internet sitesinde yayımlandı.
Dünya genelinde 1975'ten bu yana neredeyse 3 katına çıkan obez sayısı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 650 milyona ulaştı.
Demans nedir?
Demans; ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır. Hafızada bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve davranış bozukluklarıyla karakterizedir. Alzheimer hastalığı demansın en sık nedenidir.
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