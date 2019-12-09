“Daha çok kadınlarda görülen ve toplumun genelini etkileyen anemi, sadece üşümeye neden olmaz; halsizlik, yorgunluk, nefes nefese kalma, baş dönmesi, göz kararması, baş ağrısı ve depresyona, tedavi edilmediği takdirde de mide ve bağırsak kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarır.”