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Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan İsveç'te Kuran-ı Kerim yaktı! İsveç Başbakanı: Saygısızca bir davranış

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Türkiye'den provokatif eyleme sert tepkiler gelirken, İsveç Başbakanı Kristersson sessizliğini bozdu. Kristersson, "Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

Giriş: 22.01.2023 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan İsveç'te Kuran-ı Kerim yaktı! İsveç Başbakanı: Saygısızca bir davranış
İsveç Başbakanı'ndan provokatif eyleme ilişkin açıklama
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen provokatif eylemini gerçekleştirdi ve Kuran-ı Kerim yaktı. Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisi müdahale etmemişti.

Provokatif eyleme yönelik Türkiye'den sert tepkiler gelirken, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson sessizliğini bozdu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından yaptığı açıklamada, "Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır" dedi.

"SAYGISIZ BİR DAVRANIŞ"

İsveç Başbakanı Kristersson, yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak her yasal olan şey, yakışık değildir. Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum" dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Eyleme Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca "Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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