Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Trabzonspor
        TS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor Adanaspor Başkanı Asil Bostancı'dan istifa kararı! - Futbol Haberleri

        Adanaspor Başkanı Asil Bostancı'dan istifa kararı!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da başkan Asil Bostancı, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:30 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asil Bostancı'dan istifa kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turuncu-beyazlı taraftarlar, dün Yeni Adana Stadyumu’nda 2-0’lık Çorum FK mağlubiyeti sonrası başkan Asil Bostancı’yı istifaya davet etti. Bostancı, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Onurla yürütmekte olduğum Adanaspor Başkanlığı görevimden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek açıklıyorum. Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Adanaspor camiasına görev sürem boyunca bana sağladıkları destek ve gösterdikleri anlayış için sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Habertürk Anasayfa