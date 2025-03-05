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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aşık Veysel heykelini yine kırdılar | Son dakika haberleri

        Avcılar'da Aşık Veysel heykelini üç ay sonra yine kırdılar

        Halk ozanı Aşık Veysel'in (Veysel Şatıroğlu) İstanbul Avcılar'daki bir parkta bulunan heykeli, üç ay aradan sonra kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılarak zarar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:43
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        Aşık Veysel heykelini yine kırdılar
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        İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir parkta bulunan halk ozanı Aşık Veysel'in (Veysel Şatıroğlu) heykeli, üç ay sonra yine kırıldı.

        Avcılar, Merkez Mahallesi'nde Türk sanat ve edebiyatına damgasını vuran 10 isim adına yaklaşık 10 yıl önce yaptırılan Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı'nda Aşık Veysel'e de yer verilmişti.

        Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde 1894-1973 yılları arasında yaşayan Türk Halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in elindeki sazı ile canlandırılan heykelin sap kısmı geçen hafta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

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        2024 Aralık ayı sonlarında kırılan ve Avcılar Belediyesi tarafından Amasya'dan getirilen usta Yusuf Biçer tarafından onarılan saza tekrar zarar verilince çevre esnafı belediye ekiplerine haber verildi.

        Fiber glass malzemeden yapılan sazın sapının yeniden onarılması için Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gürşen, çalışma başlattı. Aşık Veysel'in aynı heykeline yaptırıldığı yıl da açılıştan kısa süre sonra yine benzer biçimde zarar verilmişti.

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