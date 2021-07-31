Covid-19 salgınıyla mücadelede 2021 yılının ilk aylarından itibaren dünya genelinde aşı çalışmaları yürütülüyor. Türkiye'de uzun süredir devam eden aşılama çalışmalarında aşı sistemine tanımlanan grupların yaşı 18'e kadar düştü. Aşısını olan vatandaşların aşıdan sonra kol ağrısı hissetmesi gündeme gelmişti. Aşıdan sonra kol ağrısı yaşanmasının normal olup olmadığı merak ediliyor.

AŞIDAN SONRA KOL AĞRISI NORMAL Mİ?

Koronavirüs aşılarının bazı yan etkilerinin olduğu daha önce uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Aşı yapılan bölgede gözlemlenen şişkinlik, kızarıklık ve ağrı uzmanlar tarafından normal kabul ediliyor.

AŞIDAN SONRA KOL AĞRISI NE ZAMAN GEÇER?

Genel olarak aşının olunduğu gece ya da ertesi gün başlayan kol ağrısının 24 saat içinde geçtiği söyleniyor. Aşıdan sonra kol ağrısının aşıdan bir gün sonra geçmesi beklense de koroavirüs aşısının yan etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Anormal bir durumla karşılaşıldığında sağlık kuruluşlarından yardım alabilirsiniz.

AŞIDAN SONRA YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILDIĞINDA NELER YAPILMALI?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.