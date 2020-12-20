Aşı yaptıran ünlü isimler

2019'da başlayan koronavirüs pandemisini bitirmek için var güçleriyle çalışan bilim insanlarından müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor... Dünyanın çeşitli ülkelerinde geliştirilen aşılar test edilirken, ünlü isimler Covid-19 aşısı yaptırarak farkındalık yaratmaya çalışıyor. Ünlü oyuncu Sir Ian McKellen, Oscarlı yönetmen Oliver Stone, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve daha pek çok kişi aşı yaptırarak bilime katkı sağlıyor

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Koronavirüsten korunmak için geliştirilen aşı çalışmaları hızla devam ederken, aşılar insanlar üstünde denenmeye başladı. Ünlü isimler de bu zorlu süreçte Covid-19 aşısı yaptırarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Yüzüklerin Efendisi, X-Men ve daha pek çok filmde oynayan ünlü İngiliz oyuncu Sir Ian McKellen, koronavirüs aşısı yaptıran isimlerden biri. 81 yaşındaki ödüllü aktöre İngiltere’nin başkenti Londra’daki Queen Mary’s Üniversite Hastanesi’nde aşının ilk iki dozu verildi. McKellen, aşıyı yaptırdıktan sonra, “Çok özel bir gün, sevinçten havalara uçtuğumu hissediyorum” dedi.

Ünlü aktör ayrıca, “Benim kadar uzun yaşayan herkes hayatta olmasını daha önce vuruldukları aşılara borçlu. Aşıyı yaşlı jenerasyonda vurulma oranı yüzde 100 olacak, öyle olsa iyi olur. Çünkü bunu sadece kendiniz için yapmıyorsunuz, yakınlarınız için, toplum için yapıyorsunuz” diye konuştu.

Ünlü oyuncu, “Herkese tavsiye etme konusunda hiç tereddüt etmiyorum” ifadesi kullandı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI MIKE PENCE VE EŞİ DE YAPTIRDI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams da Washington’da canlı yayında Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu. Ülke halkını aşıya teşvik amacıyla aşı olduklarını belirten Pence çifti ve Adams, aşıya güvendiklerini ve salgının bu şekilde bitebileceğini söyledi.

Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını uygulatanlar arasına katıldı. Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, bilime güvenerek ve Hekim Ofisi’nin talimatıyla COVID-19 aşısını aldım. Aşı dağıtılırken, hayat kurtarmak ve virüsü yok etmek için hepimiz maske takmaya, sosyal mesafeye ve diğer bilime dayalı adımlara devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

CNN muhabiri Stephanie Elam, geçtiğimiz günlerde Johnson & Johnson’ın aşı denemelerine katıldı. Gönüllü olarak aşı yaptıran Elam, “Bilime inanıyorum. Umarım denemeye katılma kararım ve süreç hakkındaki şeffaflığım daha fazla insanın aşıya güvenmesine yardımcı olur” dedi.

Facebook’un COO (Chief Operating Officer) görevini üstlenen Sheryl Sandberg’in doktor olan babası Joel Sandberg, 15 Aralık’ta Florida’da koronavirüs aşısı yaptırdı. Sheryl Sandberg, babasının aşı olduğu haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Sandberg, ailesindeki doktorlara ve her gün hayatlarını riske atan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

RUS AŞISI YAPTIRDI

Oscarlı yönetmen, senarist ve yapımcı Oliver Stone da aşı yaptıran isimler arasında. Scarface filminin senaristliğini yapan, Natural Born Killers’ın ise yönetmenliğini üstlenen Stone, Rusya’da film çekerken, Rus aşısı yaptırdı. 74 yaşındaki Stone, “Aşı yaptırdım. İşe yarayacak mı bilmiyorum. Rus aşısı hakkında iyi şeyler duydum. 45 gün içinde ikinci bir doz almam gerekiyor. Ama umutluyum. Bu çok iyi bir aşı, Batı'da neden göz ardı edildiğini anlamıyorum” dedi.

İngiliz restoran işletmecisi, şef, yemek yazarı ve sunucu Prue Leith Birleşik Krallık’ta koronavirüs aşısı yaptıran ilk grubun içinde yer aldı. 80 yaşındaki Leith, sosyal medya hesabından haberi paylaştı…

91 yaşındaki Margaret Keenan aslında ünlü değil. Ancak Keenan, İngiltere'de klinik deneyler dışında Pfizer'ın ürettiği onaylı yeni tip koronavirüs aşınını yaptıran ilk isim olduğu için ünlendi.

Keenan, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak “İlk olmak benim için bir ayrıcalık. İsteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi. Bu, yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra Noel'de ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebileceğim anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Londra'da bulunan Bilim ve Sanayi Müzesi, Margaret Keenan’a uygulanan koronavirüs aşısının şişesini ve şırıngasını müzenin eserleri arasına koydu. Ziyaretçiler, aşının şişesi ve şırıngasını, 2021'in ilk aylarında müzede görebilecek.

JOE BIDEN PAZARTESİ GÜNÜ YAPTIRACAK

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden henüz aşı olmadı ancak Biden’ın pazartesi günü koronavirüs (Covid-19) aşısı olacağı bildirildi. Biden’ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris’in Covid-19 aşısı olacaklarını duyurdu.

Biden’ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris’in ise Covid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra yaptıracağını belirtti.