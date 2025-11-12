Prof. Dr. Oğuz Kılınç, her yıl toplumun zatürreye karşı farkındalığının artırılıp, koruyucu önlemler alınması amacıyla kutlanan 12 Kasım Dünya Zatürre Günü'ne ve aşının önemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zatürrenin 65 yaş üstü sağlıklı kişilerde ya da 18 yaş üstünde kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül bir hastalık olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Kılınç, "Zatürreyi 'Ölüm gemisinin kaptanı' olarak tanımlıyoruz. İlk 2 yaştaki çocuklarda da koruma yapılmazsa zatürre ölümcül seyredebiliyor. Türkiye'de yapılan 2024 sağlık istatistiklerine baktığımızda, en çok ölüme yol açan hastalıklarda 3'üncü sırada solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Solunum yolu enfeksiyonları içinde de zatürre birinci sırada. Zatürre tedavi edilse bile risk grubundaki bazı hastalarda ölüme yol açabiliyor. Ancak aşı ile önlenebilir bir hastalık. Aşı olanlarda zatürreye bağlı ölüm riski yüzde 80 daha az görülüyor. Çocuklar, yan etkisi olmayan bir aşıyla bu hastalıklardan korunabilecekken, çok ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyor" dedi.

"SİGARA İÇMEK BİLE TEK BAŞINA ZATÜRRE SIKLIĞINI ARTIRIYOR"

Sadece bakterilerin değil, virüs denilen mikropların da zatürreye yol açabildiğini söyleyen Prof. Dr. Kılınç, "Aynı zamanda bakteri zatürrelerine de zemin hazırlayabiliyor. Örneğin risk grubundaki bir kişi, grip geçirdiğinde bakteri zatürresi olma riski 100 kat daha yüksek oluyor. Risk grubu ise 65 yaş üstü ve 18 yaş üstünde kronik kalp, akciğer, koah, astım, bronşit başta olmak üzere, karaciğer hastalıkları, kalp ve böbrek yetmezlikleri gibi durumlarda zatürre sıklığı artıyor. Bağışıklığı baskılayan maddelerden bir tanesi olan sigara içmek bile tek başına zatürre sıklığını artırıyor. Dolayısıyla genç yaşta sigara içen birisi, ileri yaşlarındaymış gibi zatürreye maruz kalabiliyor. Çünkü günde bir sigara içen herkes biyolojik yaşının erkekse 28 yıl, kadınsa 23 yıl önüne geçiyor. Nüfusta genç görünmesine rağmen sigara içtiği için yaşlı insan kategorisinde değerlendirebiliyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARI MİLYONLARCA ÖLÜMÜ ENGELLİYOR"

Prof. Dr. Kılınç, "Aşı olan ve zatürreye yakalanan kişilerde ölüm riski yüzde 80 daha az görülüyor. Çocukluk çağında aşılar zorunlu ancak son dönemlerde az da olsa reddedenler olmaya başladı. Çocukluk çağı aşıları milyonlarca ölümü engelliyor. Ancak dezavantajlı bölgelerde, yoksulluğun ya da sosyoekonomik durumun sıkıntılı olduğu bölgelerde aşı reddi daha fazla oluyor. Bu bölgelerdeki bebek ölüm hızları son yıllarda artmaya başladı. Ayrıca aşılar nedeniyle toplumda kızamık gibi sık görmediğimiz bazı hastalıklar tekrar çıkmaya başladı. Bu da aşıların önemini vurgulayan önemli bir veri. Çocuklar, yan etkisi olmayan bir aşıyla bu hastalıklardan korunabilecekken, çok ciddi hastalıklarla yüz yüze kalabiliyor. Aşıları, önlenebilir hastalıklar açısından ölüm ve sakatlık riski olan kişileri koruyan kolonlarını güçlendiren araçlar olarak düşünülebiliriz" dedi.