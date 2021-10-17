Aşı karşıtları İzmir'de miting düzenledi

AA

Bornova Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen mitinge katılanlar, üst aramasının ardından alana alındı. Maske, sosyal mesafe gibi salgınla mücadele kurallarına uymadıkları görülen eylemciler, sloganlar atarak Kovid-19 tedbirlerini ve aşıları protesto etti.

AA'nın haberine göre, mitingde konuşanlar da aşıların ve PCR testinin gereksiz olduğunu savundu.