ABD'li gazeteci Bre Payton, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 ve menenjite bağlı komplikasyonlar yüzünden yaşamını yitirdi.

Aşı karşıtlığıyla bilinen 26 yaşındaki Bre Payton, 28 Aralık 2018 tarihinde bir arkadaşı tarafından evinde baygın bir şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan Payton'un yaşamını yitirdiği açıklandı.

Payton, 2011 yılında “Aşılar iblistir” yorumunda bulunarak, aşı karşıtı olduğunu bildirmişti.