Ashley Graham'ın Instagram hesabından paylaştığı ayna karşısındaki çıplak pozu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bir anda merak konusu olan Ashley Graham kimdir? Ashley Graham nereli? İşte Ahley Graham'ın boyu, yaşı, mesleği, kilosu...
ASHLEY GRAHAM KİMDİR?
Ashley Graham 30 Ekim 1987, Amerika doğumlu büyük beden model ve televizyon sunucusu. 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Lincoln, Nebraska'ya taşınan Ashley Graham'a henüz çocukken Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Disleksi teşhisi konuldu. Ashley Graham'ın iki küçük kız kardeşi var. 32 yaşındaki model Ashley Graham'ın boyu 177 cm kilosu ise 87 kilodu.
Ashley Graham, 2001 yılında katıldığı bir model kongresinden sonra Wilhelmina Modelleri ile bir anlaşma imzaladı. 2003 yılında Ford Modelleriyle bir anlaşma imzalayan Ashley Graham, kariyerinin ilk yıllarında YM dergisinde yer aldı. 2007 yılında Vogue dergisine çıktı. Glamour Ekim 2009 sayısında yayınlanan "These Bodies are Beautiful at Every Size" makalesinde Kate Dillon Levin , Amy Lemons , Lizzie Miller, Crystal Renn, Jennie Runk gibi büyük beden modellerle birlikte yer aldı.
Graham, 2010 yılında tartışmalı bir Lane Bryant TV reklamında yer aldı. Reklam, YouTube'da 800.000'den fazla görüntülendi ve The Huffington Post ve New York Post gibi haber kuruluşlarında yer aldı.Aralık 2010'da Graham, Bust dergisinin bir başyazısında da adından söz edildi.
Graham, 2016 yılında Miss USA 2016 , Miss Universe 2016 , Miss USA 2017 , Miss Universe 2017 ve Miss Universe 2018 için sahne arkası sunucusu olarak görev yaptı.
Graham, 2017 yılında "A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like" adlı bir Kitap yayınladı. Bu kitapta bir model ve vücut pozitifliğinin savunucusu olarak deneyimlerine ilişkin fikirlerine yer verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!