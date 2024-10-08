Alman devi Deutsche Bank ekonomistleri, Türkiye ekonomisine dair beklenti ve analizlerini içeren bir not yayınladı. Notta, enflasyon görünümü konusunda temkinli iyimserlik içinde olduklarını ancak enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmaya ve ekonomik programda belirtilen hedeflerin gerisinde kalmaya devam ettiği yazıldı. Ayrıca asgari ücret hakkında da bir bölüme yer verildi. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...