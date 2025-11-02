Asgari ücret zammında son durum: 2026 asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yıla sayılı haftalar kala milyonlarca çalışan, gözünü 2026 asgari ücret zammına çevirdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kısa süre içinde ilk toplantısını yapacak. Toplantılarda yeni yıl için geçerli olacak brüt ve net asgari ücret oranı netleşecek. 2026'da çalışanların alım gücünü doğrudan etkileyecek zam oranı merakla bekleniyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte yeni asgari ücrete dair son gelişmeler...
- 1
Milyonlarca çalışanın maaşını ve geçim planını belirleyecek 2026 asgari ücret görüşmeleri yakında başlıyor. Yeni yıl öncesi yapılacak toplantılarda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya gelecek. Komisyon, brüt ve net asgari ücretin ne kadar artacağını kararlaştıracak. Ekonomik gelişmeler ve enflasyon verileri zammın seyrinde belirleyici olacak. Çalışanlar ise "2026’da asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını merak ile bekliyor. İşte asgari ücret zammında son durum...
- 2
HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN AÇIKLAMA YAPTI
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hükümetin ve Sayın Bakan'ın, kamu kurumlarının bir an evvel aralık ayından önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını, konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturması gerekiyor" dedi.
- 3
ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU TOPLANDI
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim tarihinde toplandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işleyişini belirleyecek Danışma Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, asgari ücreti belirleyecek olan komisyonun 15 kişisiden oluşturulması kararlaştırıldı.
2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işleyişini belirleyecek olan görüşmelerin ilk adımı bugün atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti.
Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi taraflar komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine tartıştı. Toplantıya, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Hak-İş ve DİSK temsilcileri katıldı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunu adil bulmadıkları gerekçesiyle toplantılara katılmayacaklarını açıklamıştı.
-
- 4
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 6 Ekim 2025 tarihli haberine göre;
Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltildi. Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı dönemdeki gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyonun ne olduğuna bakalım. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporunda ise 2025 yılı enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin edildi. 2025 yılı asgari ücreti beklenen enflasyonun üzerinde ama gerçekleşen enflasyonun altında tespit edildi.
Geçen yılki asgari ücret artışını doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin ise yüzde 20 oranında artacağı tahmininde bulundu. Morgan Stanley ise 2026 yılında asgari ücret artışının yüzde 20-25 oranında artacağını tahmin etti. Zam oranı yüzde 20 olursa gelecek yıl brüt asgari ücret 31.207 TL, net asgari ücret 26.526 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 25 olduğunda ise brüt asgari ücret 32.507 TL, net asgari ücret 27.631 TL olacak.
- 5
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihleri henüz belli olmadı. Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşiyor.
- 6
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
-
- 7
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET DAĞILIMI