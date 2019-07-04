Asgari nasıl yazılır?

Asgari kelimesi nasıl yazılır? Pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

ASGARİ DOĞRU YAZIMI

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, asgari şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "askari" "asgeri" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "asgari"dir.

ASGARİ ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre asgari; en az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum anlamlarına kullanılmaktadır.