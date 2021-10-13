"ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM GİBİ"

Bir kadın arkadaşı ile mağazaları gezen Tuğal'in köpeklerini özel arabalar ile gezdirmesi ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Muhabirlerle sohbet eden Asena Tuğal, "Onlar benim çocuklarım gibi, inanın insan kendi çocuklarından ayırmaz." diye konuştu.