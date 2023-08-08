Asena'nın acı günü

Oryantal Asena Çakmak'ın Didim'de eşiyle birlikte yaşayan babası Burhan Çakmak, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı üç aydır hastanede tedavi görüyordu.

Burhan Çakmak, 85 yaşında hayata veda etti. Babasının ölüm haberini alan Asena Çakmak, eşi Hasan Dere ile birlikte Didim’e geldi.

Burhan Çakmak'ın cenazesi, Didim Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Denizköy Mezarlığı’na defnedildi. Asena Çakmak’ın, babasının cenaze töreninde hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görüldü.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Üzüntüsünü ifade eden Asena Çakmak, "Baba acısı... Ne diyebilirim ki?" açıklamasını yaptı. Asena Çakmak ile annesi, törende taziyeleri kabul etti.

Fotoğraflar: İHA