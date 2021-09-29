"BÜYÜK BÜYÜKANNE MET GALA'YA GİTMİŞ"

Sarah, sözlerine, "Görünüşe göre büyük büyükanne Mary, MET Gala'ya gitmiş." şeklinde devam etti. Söz konusu yorgan Sarah'nın büyük büyükannesi tarafından annesine hediye olarak hazırlanmıştı. Sarah, ailesinin bu durumdan gurur duyduğunu da belirtti.

ASAP Rocky'nin kıyafetini tasarlayan Linnetz'le konuştuğunu da dile getiren Sarah, onun çok hoş biri olduğunu ifade etti.